İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Japonya'da aylar sonra korkutan gelişme

Japonya'da aylar sonra korkutan gelişme
Japonya'da aylar sonra korkutan gelişme

Japonya’da günlük Covid-19 vaka sayısı 21 Ağustos'tan bu yana ilk kez bin sınırını aştı. Son gelişme ile birlikte ülkede korona virüse yakalanan kişi sayısı 105 bin 770'e yükseldi.

Dünya genelinde 48 milyondan fazla kişiye bulaşarak 1 milyon 200 bini aşkın can kaybına neden olan Covid-19 virüsü, Japonya'da yeniden etkisini artırdı. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, ülkede tespit edilen günlük vaka sayısı 21 Ağustos'tan bu yana ilk kez bin sınırını aşarak, bugün bin 24 oldu. Son gelişmeler ülke genelinde şimdiye dek doğrulanan toplam enfeksiyon sayısını 105 bin 770'e taşırken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının ise bin 816'ya ulaştığı bildirildi.

Tokyo en riskli bölge

Vaka sayısının bölgelere göre dağılımında Tokyo 31 bin 893 vaka ile salgından en fazla etkilenen bölge olurken, onu 13 bin 316 vaka ile Osaka izledi. Kanagawa Eyaleti'nde 9 bin 20'ye çıkan enfeksiyon sayısı, Aichi'de ise 6 bin 548 oldu.

Burak Ersoy
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.