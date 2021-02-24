Japonya'da bir aşı üreticisi daha klinik testlere başladı

Dünya genelinde korona virüsle mücadele kapsamında birçok ülkede aşı çalışmaları sürdürülüyor. Japon ilaç üreticisi Takeda, ABD'li biyoteknoloji firması Novavax tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının ülkedeki klinik denemelerine başladığını duyurdu. Novavax'ın potansiyel Covid-19 aşısını 2021'in ikinci yarısında firma adına üretmeyi ve iç pazara tedarik etmeyi planlayan Takeda, klinik denemelerin 20 yaş ve üzeri 200 Japon katılımcıyı kapsadığını bildirdi.

Hedef 250 milyon doz

Geçtiğimiz günlerde Novavax'tan üretim izni alan Takeda'nın Yamaguchi eyaletindeki fabrikasında yılda 125 milyon kişi için 250 milyon doz aşı üretmeyi planladığı gündeme gelmişti. Aşının güvenliğinin kanıtlanmasının ardından Japonya Sağlık Bakanlığı'na kullanım onayı başvurusu yapması beklenen firmanın, aşı arzına bu yılın ikinci yarısında başlamayı hedeflediği ifade edilmişti.

Yüzde 89 etkin

Normal buzdolaplarında 2-8 santigrat derecede saklanabilen Novavax aşısının İngiltere'de yürütülen klinik denemelerde enfeksiyonu önlemede yüzde 89.3 etkili olduğu bildirilmişti. Novavax ve Takeda geçtiğimiz Ağustos ayında Japonya'da aşı geliştirme, dağıtım ve üretim alanlarında iş birliği kararı almıştı. ABD'li ilaç devi Pfizer, Alman ortağı BioNTech ile geliştirdiği Covid-19 aşısının kullanım onayını alarak ülkede Sağlık Bakanlığı tarafından yeşil ışık yakılan ilk aşı üreticisi olurken, Japonya'da aşılama seferberliği geçtiğimiz Çarşamba sağlık çalışanları ile başlamıştı.

Ülkede bugün itibarıyla toplam Covid-19 vaka sayısı 429 bin 88'e, ölü sayısı ise 7 bin 685'e ulaştı.

Burak Ersoy