Japonya'da bir eyalette daha mutasyon virüs endişesi

Covid-19 salgınının etkisini sürdürdüğü Japonya'da Sağlık Bakanlığı İngiltere'de ortaya çıkan ve daha bulaşıcı olduğu belirtilen mutasyona uğrayan korona virüsün 3 kişide daha tespit edildiğini duyurdu. Tokyo'nun komşu eyaleti Saitama'da kayda geçen yeni vakaların yurt dışı seyahat geçmişinin bulunmadığı bildirilirken, hastaların 20'li ve 30'lu yaşlarda olduğu belirtildi. 3 kişinin de geçtiğimiz Pazartesi günü mutasyon Covid-19 virüsünü taşıdığı doğrulanan 40'lı yaşlardaki bir Tokyo sakini ile aynı ofisi paylaştığı öğrenildi. Şahısların bu şekilde enfekte olduğunun değerlendirildiği kaydedildi. Virüsün genetik yapısının ise Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü tarafından yapılan ayrıntılı incelemede tespit edildiği açıklandı.

Durumları iyi

Hastaneye kaldırılan 3 hastanın durumlarının ciddi olmadığı bildirilirken, şahıslarla teması bulunan diğer 9 kişinin enfekte olup olmadığını belirlemek için yapılan testlerin sürdüğü kaydedildi. Son gelişmeler ülkedeki mutasyon virüs vakalarının sayısını 56'ya çıkardı.

Yeni virüs tipi yayılıyor

Covid-19'un yeni mutasyonu Japonya'da ilk olarak İngiltere'den ülkeye dönen yolcularda tespit edilmiş, daha sonra ise Brezilya'dan gelen kişilerde yeni türe rastlanmıştı. Yurt dışı seyahat geçmişi bulunmayan kişilerde ilk yerel enfeksiyonlar Shizuoka eyaletinde kayda geçmiş, daha sonra ise Tokyo'dan mutasyona uğrayan virüs vakaları bildirilmişti. Dün itibarıyla Japonya'daki toplam Covid-19 vakalarının sayısı 381 bin 137'ye ulaşırken, 5 bin 513 kişi ise hayatını kaybetti.

Burak Ersoy

