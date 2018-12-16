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Japonya'da bir restoranda patlama: 40 yaralı

Japonya'da bir restoranda patlama: 40 yaralı
Japonya'da bir restoranda patlama: 40 yaralı

Japonya'nın Sapporo kentindeki bir restoranda patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 40 kişinin yaralandığı açıklandı.

Japonya'nın kuzeyindeki Sapporo kentindeki bir restoranda patlama meydana geldi. Toyohira ilçesindeki "Umi Sakura" isimli restoranda meydana gelen patlamanın, Hiragishi Tren İstasyonuna yakın bir bölgede gerçekleştiği belirtildi. Patlamada can kaybı yaşanmazken, biri ağır 40'dan fazla kişinin yaralandığı belirtildi. 

Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi. Yangın kontrol altına alınırken, itfaiye ekipleri yangının sebebinin tespit edilemediğini söyledi. Kesin nedeni bilinmeyen patlamanın gaz kaçağından kaynaklandığı ihtimalini değerlendiren yetkililerin, olayla ilgili detaylı incelemesi sürüyor.

Binaların camları kırıldı
Öte yandan, çevrede büyük zarara neden olan patlama nedeniyle restoran yakınındaki binaların camları kırıldı. Patlama sesinin ise restoranın çevresindeki geniş bir alandan duyulduğu öğrenildi.

Burak Ersoy

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