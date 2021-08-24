Japonya'da çete lideri idam cezasına çarptırıldı

Japonya'da Fukuoka eyaletinde bir mahkeme, Kudokai çetesinin lideri 74 yaşındaki Satoru Nomura'yı çete üyelerinin 1 kişiyi öldürmesi, 3 kişiyi ise yaralamasından dolayı idam cezasına çarptırdı. Japon basınında yer alan haberlerde, Kudokai çetesi üyelerinin söz konusu saldırıları 1998 ve 2014 yılları arasında gerçekleştirdiğini, saldırılarda eski balıkçılık kooperatifi başkanının vurularak öldürüldüğünü ve aralarında bir hemşire ve eski bir polis memurunun da bulunduğu üç kişinin ise vurularak ya da bıçakla yaralandığı belirtildi.

Haberlerde ayrıca, saldırıların emrini verdiğine dair doğrudan bir kanıt olmamasına rağmen Nomura'nın idam cezasına çarptırıldığı ifade edildi.

Mahkeme ise, Kudokai suç örgütünde sıkı kontrollerin uygulandığını ve saldırıların liderin izni olmadan gerçekleştirilmesinin düşünülemez olduğuna dikkat çekti.

Nomura'nın avukatlarının ise mahkemenin kararına itiraz etmesinin beklendiği belirtildi.