Japonya'da Covid-19 aşılaması Şubat'ta başlıyor

ABD'li ilaç devi Pfizer'in Almanya merkezli BioNTech ile geliştirdiği Covid-19 aşısının kullanım onayı için dün başvuruda bulunduğu Japonya'da, hükümetin aşılama programını Şubat itibariyle başlatmayı planladığı bildirildi. Japonya'nı resmi haber ajansı tarafından yapılan açıklamaya göre, hükümet sağlık çalışanlarının Şubat itibariyle aşılanmaya başlaması konusunda yerel yönetimlere talimat verdi. Ülke çapındaki valilik ve belediyelere aşı planı taslağı gönderen Sağlık Bakanlığı, yaklaşık 10 bin sağlık çalışanının Şubat ayı sonlarında aşı olmaya başlamasına olanak tanıyacak bir sistem oluşturulması gerektiğini vurguladı. Öte yandan, 3 milyon sağlık çalışanının Mart ayı ortası itibariyle aşılanmaya başlamasını hedefleyen hükümetin, Mart sonu itibariyle de risk grubundaki yaşlı halk için aşılama programına vize vereceği öğrenildi. Nüfusun kalanına yönelik aşı uygulamasının ise Nisan ayında başlaması bekleniyor.

Şimdiye dek AstraZeneca, Pfizer ve Moderna ile potansiyel Covid-19 aşısının tedariği konusunda masaya oturan Japonya'da Pfizer dün aşı kullanım izni için başvuran ilk ilaç üreticisi olmuş, yaşanan gelişme korona virüs ile mücadeleye dair umutları yeşertmişti. Japonya Sağlık Bakanı Norihisa Tamura ise, şirketin Japonya'da yürütülen klinik araştırmaların ana sonuçlarını Şubat ayına kadar kendilerine sunacağını söylemişti. Japonya'nın aşılama programına Şubat ayı itibariyle başlamayı planlaması, Pfizer-BioNTech aşısına vize verilebileceği şeklinde yorumlandı.

Burak Ersoy

