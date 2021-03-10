Japonya'da Covid-19 aşısı 9 kişide daha yan etki gösterdi

Yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı aşılama seferberliği çeşitli ülkelerde sürerken, 17 Şubat'tan bu yana sağlık çalışanlarını aşılamayı sürdüren Japonya'da sağlık bakanlığından yeni yan etki açıklaması geldi. Japonya'da Pfizer ve BioNTech tarafından korona virüse karşı geliştirilen aşının uygulandığı 9 sağlık çalışanında daha şiddetli bir alerjik reaksiyon olan anafilaksi gözlendiği bildirildi. Japonya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 20'li ve 50'li yaşlar arasında olduğu belirtilen ve tümü kadınlardan oluşan 9 sağlık çalışanının, geçtiğimiz pazartesi aşılandıktan sonra cilt döküntüsü, uzuvlarda uyuşma ve nefes darlığı gibi belirtiler gösterdiği kaydedildi. Şahıslardan 8'inin belirli yiyecek ve ilaçlara karşı alerji geçmişi veya astım ve yüksek tansiyon gibi kronik sağlık sorunlarının olduğu öğrenilirken, 9 kişinin de sağlık durumunun an itibariyle normale döndüğü ifade edildi. Gözlenen yan etkiler ile aşılama arasında somut bir ilişki bulunup bulunmadığını belirlemek üzere inceleme başlatıldığı belirtildi.

100 binden fazla kişi aşılandı

Japonya'da dün itibariyle 107 bin 558 sağlık çalışanının aşılandığı açıklanırken, yan etki olarak ortaya çıktığı düşünülen anafilaksi vakalarının toplam sayısının ise 17'ye ulaştığı bildirildi. Anafilaksi vakalarının aşılanan kişiler içindeki oranının 6 bin 300 kişide 1 ya da yaklaşık yüzde 0,00015 olduğu vurgulandı.

Ölümcül risk anafilaksi

Aniden gelişen ve ölüme neden olabilen ciddi bir alerjik reaksiyon olarak bilinen anafilaksi, genel olarak kızarıklık, kaşıntı, boğaz şişmesi ve kan basıncının düşmesi gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Anafilaksi'nin yaygın nedenleri arasında ise böcek ısırması, gıdalar ve ilaçlar yer alıyor.

Ölü sayısı 8 bini aştı

Japonya'da dün tespit edilen bin 128 yeni vaka ile ülkedeki toplam vaka sayısı 442 bin 418'e, salgın nedeniyle 58 kişinin daha yaşamını yitirmesi ile Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı da 8 bin 379'a yükselmişti.

Burak Ersoy

