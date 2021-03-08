Japonya'da Covid-19 aşısının yan etki gösterdiği kişi sayısı 3'e yükseldi

Yeni tip korona virüs (Covid-19) aşılama seferberliğinin 17 Şubat'tan bu yana devam ettiği Japonya'da, 30'lu yaşlarındaki bir kadın sağlık çalışanının daha Pfizer-BioNTech aşısı uygulandıktan sonra alerjik reaksiyon gösterdiği açıklandı. Dün aşılandıktan yaklaşık 5 dakika sonra öksürmeye başladığı belirtilen şahsın, solunum güçlüğü ve boğaz şişliği gibi belirtiler gösterdiği kaydedildi. İlaç tedavisinin ardından durumu normale dönen sağlık personelinin tedbir amacıyla gözetim altına alındığı bildirildi. Gıda ve hayvanlara yönelik alerji geçmişi bulunduğu öğrenilen şahsın semptomları, Japonya'da aşı ardından görülen 3'üncü anafilaksi vakası olarak kayıtlara geçti.

Aniden gelişen ve ölüme neden olabilen ciddi bir alerjik reaksiyon olarak bilinen Anafilaksi genel olarak kızarıklık, kaşıntı, boğaz şişmesi ve kan basıncının düşmesi gibi semptomlarla kendini gösteriyor. Anafilaksinin yaygın nedenleri arasında ise böcek ısırmaları, gıdalar ve ilaçlar yer alıyor.

ABD'li ilaç devi Pfizer Alman ortağı BioNTech ile geliştirdiği Covid-19 aşısının kullanım onayı için Japonya hükümetine başvuruda bulunan ilk firma olmuş, geçtiğimiz ay ise İngiliz ilaç üreticisi AstraZeneca, Oxford Üniversitesi işbirliği ile geliştirdiği Covid-19 aşısına yeşil ışık yakılması için resmi başvuru sürecini başlatmıştı. Cuma günü de ABD merkezli Moderna Japonya'da aşı kullanım onayı arayan üçüncü ilaç şirketi olmuştu. Ülkenin sağlık bakanlığı şimdiye tek yalnızca Pfizer-BioNTech aşısına vize vermişti.

Vaka sayısı 440 bini aştı

Japonya'da dün doğrulanan bin 65 yeni Covid-19 enfeksiyonu ülkedeki toplam vaka sayısını 440 bin 693'e taşımış, şimdiye dek 8 bin 276 kişi ise yaşamını yitirmişti. Cuma akşamı itibarıyla 46 bin sağlık çalışanının aşılandığı açıklanmıştı.

Burak Ersoy

