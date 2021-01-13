Japonya'da Covid-19 nedeniyle 7 eyalette daha OHAL ilan edildi

Covid-19 vakalarındaki rekor yükselişin ardından geçtiğimiz Cuma günü Tokyo ve çevresindeki 3 eyaletinde olağanüstü hal (OHAL) uygulaması başlatılan Japonya'da kararın kapsamı genişletildi. Korona virüs salgını konusunda kendilerine danışmanlık yapan uzman kurulunun görüşlerini dikkate alan hükümet, 7 eyaletin daha OHAL uygulamasına dahil edildiğini açıkladı. Osaka, Hyogo, Kyoto, Aichi, Gifu, Fukuoka ve Tochigi eyaletlerinin de eklenmesiyle 47 eyaleti bulunan ülkede 11 eyalet OHAL uygulaması altına girmiş oldu. Yeni eyaletleri kapsayan kararın Tokyo, Saitama, Chiba ve Kanagawa'da olduğu gibi 7 Şubat'a kadar yürürlükte kalacağı bildirildi.

Hedef insan trafiğini azaltmak

Restoran ve benzeri işletmelerde enfeksiyonların yayılışını önlemeye odaklanan ve ilk olarak geçtiğimiz Cuma Tokyo, Saitama, Chiba ve Kanagawa'da uygulanmaya başlanan OHAL, yerel hükümetlere söz konusu işletmelere yerel saatle 20.00'de kapanma çağrısı yapma hakkı tanıyor. Bölge sakinlerini zorunlu olmayan seyahatlerden kaçınmaya davet eden yerel otoriteler, ayrıca kitlesel etkinliklerin katılımcı sayısını sınırlayabiliyor. Ayrıca hükümet evden çalışmayı teşvik ederek insan trafiğini yüzde 70 oranında azaltmayı hedefliyor.

4 eyalette başladı

Japonya'da hükümet korona virüs salgını nedeniyle 4 eyalette OHAL ilan etmiş, kararın geçtiğimiz Cuma itibariyle Tokyo, Saitama, Chiba ve Kanagawa'da geçerli olacağı açıklanmıştı. Artan vaka sayıları nedeniyle 7 Şubat'a kadar yürürlükte kalacağı bildirilen uygulamanın kapsamının genişletilmesi gündeme gelmişti.

İlk değil

Japonya'da geçtiğimiz yıl 7 Nisan'da Tokyo ve diğer 6 eyalette Covid-19 salgını nedeniyle olağanüstü hal ilan edilmiş, vakalardaki artışın ardından kararın kapsamı tüm ülkeyi içine alacak şekilde genişletilmişti. İlk OHAL uygulaması 25 Mayıs'ta son bulmuştu.

Burak Ersoy

