Japonya'da Covid-19 nedeniyle ikinci OHAL bekleniyor

Korona virüs vakalarında yeniden artış görülen Japonya'da hükümet tedbir çağrılarına kulak verdi. Japonya Başbakanı Yoshihide Suga bugün yaptığı açıklamada, Tokyo ve çevresindeki 3 eyalette olağanüstü hal (OHAL) ilan etmeyi düşündüklerini söyledi. Tokyo'nun yanı sıra dev metropolün komşu eyaletleri Kanagawa, Saitama ve Chiba'da geçerli olması beklenen uygulamanın bölge valilerine salgınla mücadelede daha geniş yetkiler sağlayacağı belirtilirken, buna rağmen çağrı ve tedbirlere uymayanlara cezai yaptırımın gündemde olmadığı öğrenildi. Suga yaptırımların devreye girmesi için hükümetin bu ay yasal bir düzenleme önereceğini açıklarken, Japonya kamuoyunda OHAL uygulamasının önümüzdeki Cumartesi itibariyle başlayarak 1 ay yürürlükte kalacağı öne sürüldü.

Japonya Başbakanı Suga'nın daha önce yaptığı olası bir OHAL'in sınırlı ve çerçevesi çizilmiş bir şekilde uygulanması gerektiği yönündeki açıklamalar "sınırlı tedbir" beklentisine neden olurken, Japon medyası da kararın restoran ve bar gibi yerlerde enfeksiyon riskini azaltmaya odaklanacağını yazdı. Okulların kapanmasının ise beklenmediği bildirildi.

Valiler çağrı yapmıştı

Japonya'da zirve yapan Covid-19 vakaları, ülkede salgının merkez üssü olan Tokyo ile komşu eyaletleri Chiba, Kanagawa ve Saitama'nın yerel yönetimlerini harekete geçirmiş, bölge valileri geçtiğimiz hafta merkezi hükümete OHAL çağrısında bulunmuştu. Korona virüs ile mücadeleden sorumlu bakan olan Yasutoshi Nishimura ise hükümetin talebi değerlendireceğini açıklamıştı.

Geçen yıl OHAL ilan edilmişti

Japonya'da geçen yıl 7 Nisan'da Tokyo ve diğer altı 6 eyalette olağanüstü hal ilan edilmiş, Covid-19 vakalarındaki artışın ardından kararın kapsamı tüm ülkeyi içine alacak şekilde genişletilmişti. Ülkedeki OHAL uygulaması 25 Mayıs'ta son bulmuştu. Japonya'da şimdiye dek 248 bini aşkın kişiye korona virüs bulaşmış, 3 bin 666 kişi ise yaşamını yitirmişti.

Burak Ersoy

