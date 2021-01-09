İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Japonya'da Covid-19 ölümleri 4 bini aştı

Japonya'da Covid-19 ölümleri 4 bini aştı
Japonya'da Covid-19 ölümleri 4 bini aştı

Japonya’da salgın başından bu yana korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bini aşarak 4 bin 21'e yükseldi. Son 4 gündür üst üste vaka rekoru kırılan ülkede bugün 7 bin 779 vaka tespit edildi.

Covid-19 salgını nedeniyle 4 eyaletinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen Japonya'da, korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin sınırını aştı. Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre son 24 saatte 58 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Covid-19 ölümlerinin sayısı 4 bin 21'e yükseldi. Ülkede ilk vakanın doğrulandığı tarih olan 16 Ocak 2020 sonrasında ölü sayısının bine ulaşması yaklaşık 6 ay alırken, geçtiğimiz 22 Aralık'ta 3 bine dayanan bilançonun 20 günden az bir sürede 4 bine ulaşması ülkede salgının geldiği noktayı gözler önüne serdi.

Geçtiğimiz 4 günde üst üste rekor kıran günlük enfeksiyon sayısı bugün 7 bin 779 olarak kaydedildi. Söz konusu gelişme ülkedeki toplam vaka sayısını 283 bin 374'e yükseltti.

OHAL yürürlükte

Japonya'da hükümet korona virüs salgını konusunda kendilerine danışmanlık yapan uzman kurulunun görüşleri doğrultusunda 4 eyalette OHAL kararı almış, Başbakan Yoshihide Suga kararın geçtiğimiz Cuma itibariyle Tokyo, Saitama, Chiba ve Kanagawa'da geçerli olacağını açıklamıştı. 7 Şubat'a kadar yürürlükte kalacağı bildirilen uygulamanın, sokağa çıkma kısıtlaması getirmek yerine restoran ve benzeri işletmelerde enfeksiyonların yayılışını önlemeye odaklanacağı ifade edilmişti.

Burak Ersoy
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.