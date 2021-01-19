Japonya'da Covid-19 ölümlerinde yeni rekor

Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının ülkenin 11 eyaletinde devam ettiği Japonya'da salgında kritik bir eşik aşıldı. Ülkede virüs nedeniyle 1 günde hayatını kaybedenlerin sayısı ilk kez 100 sınırını aşarak bugün 104'e ulaştı. Bugün doğrulanan 5 bin 320 enfeksiyon ile ülke genelindeki bilanço 341 bin 492'ye yükselirken, ölü sayısı da 4 bin 700 oldu. Durumu ciddi olan Covid-19 hastalarının sayısı da rekor kırarak bin 1'e ulaştı.

Başbakan Suga'dan aşı açıklaması

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga bugün yaptığı açıklamada hükümetin aşılama çalışmalarının hızla başlatılması için yürütülen çalışmalara öncülük edeceğini söyledi. Suga ayrıca, sürece farklı bakanlık ve kurumların dahil olması nedeniyle Japonya İdari ve Sivil Hizmet Reformları Sorumlu Bakanı Taro Kono'dan aşılama seferberliğini koordine etmesini istediğini açıkladı.

Hedef Şubat sonu

Japonya'da hükümet Covid-19 aşılama çalışmalarına Şubat ayı sonunda başlanmasının hedeflendiğini açıklamış, ilk olarak sağlık çalışanlarının aşılanacağı belirtilmişti. Mart ayı sonundan itibaren ise kademeli olarak yaşlılar ve kronik sağlık sorunları bulunanların aşıdan yararlanabileceği ifade edilmişti.

Burak Ersoy

