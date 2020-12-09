Japonya'da Covid-19 tedavisi yapan hastanelere asker desteği

Japonya'da son günlerde yeniden artış eğilimi gösteren Covid-19 vakaları karşısında sağlık sistemi alarm verirken hükümetten kritik bir adım geldi. Japonya Savunma Bakanı Nobuo Kishi, Öz Savunma Kuvvetleri (SDF), hemşirelerin Covid-19 ile mücadele için ülkenin Hokkaido Eyaleti'ne gönderileceğini açıkladı. Kishi, "Bölgede acil tıbbi yardımın gerekli olduğu sonucuna vardık. Bu yüzden SDF tıbbi yardım ekiplerini Hokkaido'ya gönderme kararı aldık" ifadelerini kullanırken, küme enfeksiyonlarının görüldüğü 2 hastaneye SDF personeli 10 hemşirenin gönderileceği öğrenildi. Görevin yaklaşık 2 hafta süreceği belirtilirken, SDF personelinin ilerleyen günlerde Osaka'da da görev alması bekleniyor.

SDF için ilk değil

SDF'ye bağlı sağlık personeli ilk olarak Covid-19 salgını nedeniyle karantina altına alınan Diamond Princess adlı gemide görevlendirilmiş, doktor ve hemşireler yolcu ile mürettebata yönelik test ve tedavi sürecinde önemli rol üstlenmişti. Daha sonra Nagasaki'deki Costa Atlantica adlı gemide görülen küme enfeksiyonuna müdahale eden SDF personeli, Okinawa'ya sağlık sistemi üzerindeki yükü hafifletmek üzere sağlık hizmeti desteği vermişti.

Rekor sayıda ölüm

Dün doğrulanan 2 bin 174 yeni Covid-19 enfeksiyonuyla toplam vaka sayısının 167 bin 347'ye yükseldiği Japonya'da can kayıpları rekor kırmış, ülke genelinde 47 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı. Şimdiye kadar virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 458 olmuştu.

Başbakan Suga riske dikkat çekmişti

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga geçen hafta düzenlediği basın toplantısında ülkede yükselişe geçen vaka sayılarına dikkat çekmiş, "Yeni vaka ve ağır hasta sayısı son zamanlarda rekor seviyelere ulaştığı için tetikte olmalıyız. Ciddi vaka sayısının mevcut yatak kapasitesini aşma riski nedeniyle hastanelerdeki durum acil hale geliyor" diyerek sağlık sisteminin baskı altında kalabileceği uyarısında bulunmuştu. Ayrıca hastane doluluk oranlarının birçok eyalette ülke standartlarında en kritik 2. salgın seviyesini temsil eden yüzde 25 ve üzerine çıktığı kamuoyuna yansımıştı.

Burak Ersoy

