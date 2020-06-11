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Japonya'da Covid-19 tedavisinde umut olarak görülen ilaçla ilgili yeni gelişme

Japonya'da Covid-19 tedavisinde umut olarak görülen ilaçla ilgili yeni gelişme
Japonya'da Covid-19 tedavisinde umut olarak görülen ilaçla ilgili yeni gelişme

Japonya’da mayıs ayında kullanımına onay verilmesi planlanan ancak klinik çalışmaları geciken potansiyel Covid-19 ilacı Avigan'la ilgili test sürecinin yeniden hızlandırılacağı açıklandı.

Korona virüs hastalarının potansiyel tedavi yolu olarak görülen ve hakkındaki klinik çalışmalara mart ayı sonunda başlanan Avigan adlı ilaç ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Japonya'da hükümetin süreci hızlandırarak mayısta kullanımına onay vermeyi planladığı ancak vaka sayısındaki düşüş nedeniyle klinik çalışma süreci yavaşlayan ilaca dair testlerin yeniden hızlandırılacağı öğrenildi.

Test süreci gecikmişti

Geliştirici firmanın 96 hasta üzerinde mart ve haziran ayları arasında gerçekleştirmeyi planladığı klinik testler ülkede enfekte insan sayısının azalması nedeniyle yavaşlamış, daha önce Çin'in korona virüs tedavisinde etkinliğini kanıtladığını duyurduğu Avigan'a Japon uzmanlar yeşil ışık yakmamıştı. Orta vadeli klinik çalışmaların sonuçlarını değerlendiren bilim kurulu araştırmalara devam kararı vermişti.

Ağustosta sona erebilir

Japonya Sağlık Bakanlığı'nın klinik çalışmalarda aşama kaydedilmesi halinde onay sürecini hızlandıracağı öğrenilirken, ülkedeki bazı üniversitelerin de üzerinde çalıştığı Avigan'la ilgili test prosedürlerinin ağustos sonunda tamamlanabileceği belirtiliyor.

Japonya'nın umudu

Fujifilm grubunun bir şirketi olan Toyama Chemical Co. Ltd. tarafından grip ilacı olarak geliştirilen Avigan'ın korona virüs semptomlarını gerilettiği açıklanmış, Çinli araştırmacılar da söz konusu ilacın etkinliğini klinik çalışmalarla kanıtladıklarını duyurmuştu. Japonya hükümeti ise, güvenilirliğine dair çalışmaların tamamlanmasının ardından Avigan'ı talep eden ülkelere ücretsiz olarak sağlayacağını açıklamıştı.

Burak Ersoy

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