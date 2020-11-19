Japonya'da Covid-19 vaka sayısı art arda rekor kırdı

Dün başkent Tokyo ve ülke genelinde salgının başlangıcından bu yana görülen en yüksek Covid-19 vaka sayısına ulaşan Japonya'da, bugün de endişe verici gelişmeler yaşandı. Öğle saatleri itibariyle yalnızca dev metropol Tokyo'da rekor sayıda 534 enfeksiyonun tespit edilmesinin ardından, Sağlık Bakanlığı ve yerel hükumetlerin verileri, ülke genelindeki tablo hakkında endişeleri doğruladı.

İki ardışık gün rekor

Dün ilk kez 2 bin sınırını aşan enfeksiyon sayısı, bugün yeni bir rekor kırarak 2 bin 208 olurken, son 24 saatte 12 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Son gelişmelerle birlikte ülke genelinde korona virüse yakalanan kişi sayısı 126 bin 464'e, toplam can kaybı sayısı ise bin 959'a ulaştı.

Başbakan çağrı yapmıştı

Ülkede süregelen "salgında yeni dalga" endişeleri karşısında yaptığı açıklamada en yüksek düzeyde alarmda olduklarını belirten Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, vatandaşları virüsün yayılmasını önlemek için bireysel olarak ellerinden geleni yapmaya çağırmış, maske kullanmanın önemini yineleyerek restoranlarda dahi maskelerin yalnızca yeme-içme sırasında kısa süre çıkarılması çağrısında bulunmuştu. Suga ayrıca, Korona Virüs İle Mücadeleden Sorumlu Bakan Yasutoshi Nishimura ve Sağlık Bakanı Norihisa Tamura'ya uzman görüşlerine dayanarak ek önlemler alma talimatı verdiğini açıklamıştı.



Burak Ersoy

