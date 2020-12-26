Japonya'da Covid-19 vakaları 4 gün üst üste rekor kırdı

Korona virüs vakalarında son günlerde yaşanan rekor artışla gündeme gelen Japonya'dan bugün endişe verici bir haber daha geldi. Ülkede tespit edilen günlük Covid-19 enfeksiyonlarının sayısı üst üste 4 gün boyunca rekor kırarak bugün de 3 bin 849 olarak kaydedildi. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre son veri ile ülke genelinde toplam vaka sayısı 219 bin 114'e yükseldi. Son 24 saatte 20 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı da 3 bin 220'ye ulaştı.

Yeni yıl tatili uyarısı

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga yeni yıl tatili öncesinde gerçekleştirdiği yılın son basın toplantısında dün kamuoyuna seslenmiş, vaka sayılarındaki artışın sürdüğünü hatırlatmıştı. Suga tatilde virüsün yayılmasını önlemek için vatandaşlardan iş birliği talep etmişti. Sakin bir yeni yıl tatili çağrısı yapan Suga, "Lütfen mümkün olduğunca kalabalık toplantılardan kaçınarak iş birliği yapın. Böylece enfeksiyonların yayılmasını durdurabiliriz" ifadelerini kullanmıştı.

Mutasyona uğrayan virüs 2 kişide daha tespit edildi

Dünyayı alarma geçiren korona virüsün mutasyona uğramış yeni türünün Japonya'da dün ilk kez doğrulanması ise endişeleri arttırmış, Japonya Sağlık Bakanı Norihisa Tamura İngiltere'den döndüğü tespit edilen 5 kişide yeni türe rastlandığını açıklamıştı. Son olarak bugün, İngiltere'ye seyahat ettiği belirlenen 2 kişide daha mutasyona uğrayan Covid-19 virüsünün tespit edildiği duyuruldu.

4 gün üst üste vaka rekoru

Ülkede günlük Covid-19 enfeksiyonlarının sayısı Çarşamba, Perşembe ve Cuma günlerinde üst üste en yüksek seviyeye ulaşmıştı. Son gelişme ile birlikte Japonya'da 4 gün boyunca vaka rekoru kırılmış oldu.

Burak Ersoy

