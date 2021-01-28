Japonya'da Covid-19'a bağlı günlük ölüm sayısı rekor kırdı

Covid-19 salgını nedeniyle hükümetin 11 eyalette olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiği Japonya'da, korona virüs kaynaklı ölüm sayısı yeni bir rekor kırdı. Bir gün içinde yaşamını yitiren hasta sayısı, salgının başlangıcından bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaşarak 112 oldu. Son verilerle birlikte ülke genelindeki bilanço ise 5 bin 513'e ulaştı.

İstenen düşüş sağlanamadı

Ülke genelindeki günlük vaka sayılarında, 11 eyalette uygulanan OHAL kararına rağmen düşüş eğilimi gözlenmedi. Son 24 saatte 4 bin 128 yeni vaka tespit edilen ülkede toplam vaka sayısı da 381 bin 137 oldu.

OHAL uzayabilir

Öte yandan, OHAL'in sona ereceği gün olan 7 Şubat yaklaşırken, kararın süresinin uzatılıp uzatılmayacağı merak konusu oldu. Japon basınının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, Tokyo başta olmak üzere günlük vaka sayılarında kayda değer düşüş yaşanmaması halinde OHAL uzatma seçeneğinin gündeme gelebileceği belirtildi. 7 Ocak'ta kamuoyuna duyurulan kararın ardından salgında kademeli olarak gerileme gözlense de vaka sayılarındaki düşüşün yeterli olmadığını belirten uzmanlar, genel hasta sayısı içinde yaşlıların oranının artmasından endişe duyduklarını ifade etti. Vaka sayıları ve hastane doluluk oranları gibi faktörlerin de OHAL'in sona erip ermemesinde belirleyici rol oynaması bekleniyor.

Burak Ersoy

