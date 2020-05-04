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Japonya'da Covid-19'a bağlı ölü sayısı sayısı 569'a yükseldi

Japonya'da Covid-19'a bağlı ölü sayısı sayısı 569'a yükseldi
Japonya'da Covid-19'a bağlı ölü sayısı sayısı 569'a yükseldi

Japonya'da korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 569'a yükselirken ülke genelindeki toplam vaka sayısı ise 16 bine yaklaştı.

Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle ülkede uygulanan olağanüstü halin (OHAL) süresini uzatmaya karar veren Japonya'da bilanço ağırlaşıyor.

Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, 20 kişinin daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 569'a yükseldi. Daha önce karantinaya alınan Diamond Princess adlı geminin yolcularından hayatını kaybeden 13 kişi haricinde ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 556'ya ulaşmış oldu.

Vaka sayısı 16 bine yaklaştı

Bugün ülke genelinde tespit edilen yeni vakalar ise Japonya'daki toplam vaka sayısını 15 bin 965'e taşıdı. Karantina gemisi Diamond Princess'in yolcu ve mürettebatından enfekte olan 712 kişi dışında Japonya'nın farklı eyaletlerinden toplam 15 bin 253 kişi korona virüse yakalandı.

Hükümetten kritik karar

Japonya'da hükümet, korona virüs salgını ile mücadelede kapsamında hayata geçirilen ve 6 Mayıs'ta sona ermesi beklenen OHAL uygulamasını 31 Mayıs'a dek uzatma kararı almış, Japonya Başbakanı Shinzo Abe kararın nedenini "korona virüs vakalarındaki düşüşün tatmin edici düzeyde olmaması" olarak açıklamıştı.

Burak Ersoy
 

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