Japonya'da Covid-19'un farklı bir mutasyonu görüldü

Covid-19 salgınında virüsün farklı mutasyonları ülkeleri alarma geçirirken, Japonya'da korona virüsün farklı bir türünün ilk kez doğrulandığı bildirildi. Japonya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Şubat ayında Filipinler'den dönen bir yolcuda Covid-19'un yeni bir türüne rastlandığı kaydedildi. Söz konusu türün ilk olarak İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya'da keşfedilenlerden farklı özellikler taşıdığı öğrenilirken, aşılama yoluyla kazanılanlar da dahil olmak üzere nötralize edici antikorlara daha dirençli olabilmesi nedeniyle, bilinen mutasyonlarla benzer bir risk oluşturduğu aktarıldı.

Semptom göstermedi

Virüsten enfekte olduğu tespit edilen 60'lı yaşlardaki erkek yolcunun 25 Şubat'ta Tokyo yakınlarındaki Narita Havalimanı'na vardığı ancak semptom göstermediği ifade edilirken, havalimanı karantinasında yapılan testte pozitif sonuç verdiği açıklandı. Japonya Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIID) salgın önleme tedbirleri kapsamında sınır güvenliğinin önemine dikkat çekerken, söz konusu türün Japonya'da yayılıp yayılmadığını belirlemek üzere genetik incelemelerin başlatıldığı aktarıldı.

Riskli mutasyonlarla benzer kabul edilebilir

NIID'den yapılan açıklamada, Filipinler'den gelen yolcuda tespit edilen mutasyonun, Filipinler'deki son Covid-19 dalgasının nedeni olup olmadığının bilinmediği vurgulanırken, buna rağmen virüsün fark edilmeden yayılıyor olabileceği uyarısı yapıldı. Genetik farklılıklar barındıran söz konusu mutasyonun, İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya mutasyonlarında bulunan türdeki mutasyonları içerdiği için endişe verici Covid-19 mutasyonları ile benzer kabul edilebileceği konusunda uyarı yapıldı. NIID, hakkında yeterli veri olmaması nedeniyle söz konusu mutasyonun "yeni mutasyon türü" olma kriterlerini karşılamadığını hatırlattı.

Mutasyon Covid-19 vakaları artıyor

Japonya Sağlık Bakanlığı Salı günü itibarıyla ülkenin 47 eyaletinin 21'inde tespit edilen mutasyon Covid-19 vakalarının sayısının 271'e yükseldiğini açıklamış, söz konusu sayıdan bağımsız olarak havaalanı karantinalarında da 74 mutasyon Covid-19 vakasının tespit edildiği bildirilmişti. Ülkede virüsün farklı türlerinden enfekte olan toplam kişi sayısı 345'e ulaşmıştı.

Japonya'da toplam Covid-19 vaka sayısı dün itibarıyla 446 bin 318'e yükselmiş, 8 bin 535 kişi ise hayatını kaybetmişti.

Burak Ersoy

