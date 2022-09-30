Japonya'da cuma hutbesi 4 farklı dilde okundu

Japonya'nın başkentinde bulunan Tokyo Camii, cuma namazını kılmak isteyen Müslümanların akınına uğradı. Dünyanın dört bir tarafından gelen onlarca farklı milletten Müslüman, her cuma olduğu gibi bugün de Tokyo Camii'nde bir araya geldi. Yoğun ilgi nedeniyle cami içine sığmayan Müslümanlardan bazıları ibadetlerini cami avlusunda yaptı. Tokyo Camii İmam Hatibi Muhammet Rıfat Çınar, cuma hutbesini Arapça, Türkçe, İngilizce ve Japonca dillerinde ayrı ayrı okurken, hutbe 4 dilde basılı olarak da cemaate sunuldu.

Burak Ersoy



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