Japonya'da dikkat çeken Covid-19 araştırması

Korona virüs vaka sayılarında son haftalarda keskin bir düşüş yaşanan Japonya'da Wakayama eyaleti yönetiminin yaptığı bir araştırma, virüsün neden olduğu riski ortaya koydu. Ülkedeki 5. Covid-19 dalgası dahil olmak üzere testi pozitif sonuç veren 5 bin 169 kişiyi mercek altına alan uzmanlar, bin 199'unun test sürecinde hiçbir belirti göstermediğini fark etti. Hiçbir belirti göstermeyen söz konusu hastaların 331'i yani yaklaşık 4'te birine daha sonra zatürre teşhisi konduğu belirlenirken, 76 kişide ise oksijen tedavisi gerektiren ciddi semptomlar oluştuğu tespit edildi. Gruptan 20 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi.

Semptomsuz hastalara uyarı

Araştırmanın semptomsuz hastaların bile ciddi sağlık riski altına girebileceğini ortaya koyduğuna dikkat çeken uzmanlar, kişilerin sağlık durumundaki değişiklikleri erken bir aşamada tespit etmenin önemli olduğunu vurguladı. Hızlı teşhis ve müdahalenin hayat kurtarabileceği belirtildi.

Vaka sayılarında düşüş

Japonya'da ülke geneli günlük Covid-19 vakalarının sayısı dün itibariyle 292'ye gerilerken, toplam vaka sayısı ise 1 milyon 722 bin 715'e ulaştı. Ülkede şimdiye kadar 18 bin 266 kişi de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Burak Ersoy

