Japonya'da doktorlardan hükümete çağrı: 'Covid-19 riski karşısında olimpiyatları iptal edin'

Covid-19 salgını nedeniyle bu yıla ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları için geri sayım sürerken, dev organizasyona karşı yeni bir muhalif çıkış da Japonya Ulusal Doktorlar Birliği'nden geldi. Japonya Sağlık Bakanlığı'nı ziyaret eden birlik üyeleri, Başbakan Yoshihide Suga'ya hitaben yazılan bir çağrı mektubunu hükümete iletti. Seyircisiz gerçekleşse dahi olimpiyatların dünyanın dört bir tarafından binlerce sporcu, antrenör, yetkili ve gazeteciyi ülkeye çekeceği için Japonya'daki enfeksiyon riskini artıracağı vurgulanan mektupta, ayrıca farklı ülkelerden Japonya'ya taşınma ihtimali olan virüs varyantlarının aşıya dirençli türlerin oluşumuna yol açarak vaka patlamasına neden olabileceği uyarısı yapıldı.

"Tutarsız ve sorumsuzca"

Sağlık çalışanlarının salgınla mücadele için fazla mesai yapmak zorunda kaldığının hatırlatıldığı mektupta, böyle bir ortamda olimpiyatların gerçekleştirilmesinin ve ön saflardaki sağlık çalışanlarından oyunlar için gönüllü olmalarının istenmesinin tamamen tutarsız ve sorumsuzca olduğu kaydedildi. Birlik Sözcüsü Naoto Ueyama ise gerçekleştirilen basın toplantısında olimpiyatlara katılmayı planlayan sporcuları için üzgün olduklarını, ancak birilerinin artık iptal seçeneği hakkında konuşması gerektiğini ifade etti.

Doktorların hükümetin virüsle mücadele konusundaki kararlılığına olan inancını giderek yitirdiğini belirten Ueyama, görevi halk sağlığını korumak olan hükümeti gereken önemli kararı vererek oyunları iptal etmeye çağırdı.

Valilerden muhalefet

Tokyo'nun komşu eyaleti Chiba'nın valisi Toshihito Kumagai de olimpiyat organizatörlerinin başkent Tokyo ve çevresindeki yaklaşık 30 hastaneyi dev organizasyon için kullanma umuduna değindi. Chiba eyaletindeki Covid-19 hastaları için değerli yatakları olimpiyat ekiplerine tahsis etme gibi bir planlarının olmadığını söyleyen Kumagai, organizasyon komitesinden eyaletteki tıbbi kapasiteyi kullanmaktan kaçınmaları talebinde bulunduğunu açıkladı.

Kumagai'nin yorumunun Ibaraki eyaleti yönetiminin organizasyon komitesinden gelen benzer bir talebi "Olimpiyatlar koşullar ne olursa olsun yapılması zorunlu olan bir etkinlik değil" diyerek reddettiğini açıklamasının ardından gelmesi dikkat çekti. Yaşanan gelişmeler Tokyo Olimpiyatları'nın açılışına üç aydan az bir süre kala dev organizasyonun geleceğini yeniden tartışma konusu yaparken, Japonya kamuoyunda da salgının gidişatına dair endişeleri artırdı.

Burak Ersoy

