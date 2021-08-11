Japonya'da durumu ağırlaşan korona hastasına 120 hastanede yer bulunamadı

Son günlerde vakalardaki artış nedeniyle "yeni dalga" endişesinin yaşandığı Japonya'da durumu ağır olan bir korona virüs hastasına 120 farklı sağlık kuruluşunda yer bulunamaması, sağlık sisteminin durumuna dair endişeleri artırdı. Japon devlet medyasında yer alan habere göre Tokyo'da yaşayan 50'li yaşlardaki bir hasta Ağustos ayı başında Covid-19'a yakalandı. İlk olarak evde tedavi gören hasta, iki gün içinde nefes darlığı gibi ciddi semptomlar geliştirdi. İlgili sağlık personelinin çabalarına rağmen yaklaşık 120 sağlık kuruluşunun yatak kapasitesi yetersizliği nedeniyle hastayı kabul edemediği belirtildi. Hastanın sonunda Tokyo'da bulunan Nippon Medical School Hastanesi'ne yatırıldığı öğrenildi.

Vaka sayıları artıyor

Japonya'da Covid-19 vakalarında son 2 haftadır artış gözlenmiş, geçtiğimiz hafta üst üste rekor kıran enfeksiyonların sayısı dün itibariyle 1 milyon 55 bin 602'ye ulaşmıştı. Salgının başından bu yana 15 bin 328 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, nüfusun yaklaşık 35'lik kısmının aşılanabilmiş olması eleştirilere neden olmuştu. Uzmanlar ise sağlık sistemi üzerindeki yükün hafifletilmesi için tedbirlerin artırılması ve aşılamanın hızlandırılması çağrısında bulunmuştu.

Burak Ersoy

