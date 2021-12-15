Japonya'da ekonomik veri skandalı

Japonya'daki 53 önemli ekonomik göstergeden biri olan ve her ay 12 bin işletmeden gönderilen veriler kullanılarak hazırlanan inşaat siparişleri istatistiklerinin oluşturulması sırasında bazı şirketlerden gönderilen verilerin 2013 yılından beri 2 kez hesaba katıldığının tespit edildiği açıklandı. Japonya Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanı Tetsuo Saito bugün yaptığı açıklamada skandalı doğrularken, Japonya Başbakanı Fumio Kishida ise "son derece üzücü" olarak nitelendirdiği olayın tekrar yaşanmaması için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını ifade etti. Kishida, verilerin yanlış hesaplanmasının, önümüzdeki Mart ayında sona erecek olan 2020- 2021 mali yılı gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) rakamları üzerinde bir etkisinin olmadığını da sözlerine ekledi.

Etkileri araştırılacak

Japonya Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno ise İçişleri Bakanlığı ve ekonomik göstergelerden sorumlu ilgili devlet kurumlarına hatalı verilerin potansiyel etkisini gözden geçirme ve verileri yeniden oluşturma konusunda birlikte çalışmaları talimatının verildiğini açıkladı. Ülkenin GSYİH rakamlarının yanlış belirlenmesine yol açmış olabileceğinden endişe edilen hatanın, 2013 yılında verilerin toplanmasına ilişkin mevzuatta yapılan değişiklikten kaynaklanmış olabileceği belirtiliyor.

Burak Ersoy