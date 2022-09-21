Japonya'da, eski Başbakan Abe'nin resmi cenaze töreni için kendini yaktı

Japonya'da 8 Temmuz'da seçim konuşması yaptığı sırada silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden eski Başbakan Shinzo Abe için 27 Eylül'de Tokyo'daki Budokan kapalı spor salonunda düzenlenmesi planlanan resmi cenaze törenine tepkiler sürüyor. Abe için planlanan resmi cenaze törenini protesto etmek isteyen bir şahıs, Tokyo'daki Başbakanlık Ofisi yakınında kendisini ateşe verdi.

Tokyo polisi ve görgü tanıklarından edinilen bilgilere göre olay birçok resmi binaya ev sahipliği yapan Chiyoda semtinin Kasumigaseki bölgesinde yaşandı. Yerel saatle 07.00 sıralarında yol kenarındaki bir kişinin kendini yaktığını gören bölge sakinleri durumu polise bildirdi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, vücudunda ciddi yanıklar oluşan 70'li yaşlarındaki şahsın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Görgü tanıkları kimliği belirsiz şahsın, vücudunun alev aldığı sırada, "Üzerime benzin dökerek kendimi ateşe verdim" dediğini aktardı. Olay yerinde Abe için düzenlenmesi planlanan resmi töreni eleştiren bir de not bulunduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili detaylı soruşturma başlattı.

Tepkilerin odağında

Japonya'da hükümet, suikast sonucu yaşamını yitiren Abe için 27 Eylül'de Tokyo'daki Budokan kapalı spor salonunda resmi cenaze töreni düzenleneceğini açıklamış, yaklaşık 11.5 milyon dolarlık masrafın devlet bütçesinden karşılanacak olması kamuoyunun bazı kesimlerinin tepkisine neden olmuştu. Eski başbakanlar için resmi cenaze töreni düzenlenmesini gerektiren bir anayasa hükmü bulunmadığına dikkat çeken muhalif kesimler, ülkenin çeşitli yerlerinde gösteriler düzenleyerek kararı protesto etmişti. Japonya hükümetinden konuyla ilgili daha önce yapılan açıklamada ise, "Ülkenin en uzun süre görevde kalan başbakanı olan Abe, diğerlerinden farklı liderlik becerileri sergilediği ve bir dizi ciddi iç ve uluslararası meselenin üstesinden gelmek için ağır sorumluluklar üstlendiği için bu karar alındı" ifadeleri kullanılmıştı.

Burak Ersoy

