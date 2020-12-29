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Japonya'da eski Ulaştırma Bakanı Yuichiro, Covid-19'a yenik düştü

Japonya'da eski Ulaştırma Bakanı Yuichiro, Covid-19'a yenik düştü
Japonya'da eski Ulaştırma Bakanı Yuichiro, Covid-19'a yenik düştü

Japonya eski Ulaştırma Bakanı 53 yaşındaki Yuichiro Hata Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Japonya'da eski Ulaştırma Bakanı Yuichiro Hata'nın Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. İlk olarak geçtiğimiz Perşembe günü yüksek ateş belirtisi gösterdiği öğrenilen Hata'nın, Pazar günü PCR testi yapılmak üzere hastaneye götürülürken aniden durumunun kötüleştiği ve yaşamını yitirdiği öğrenildi. Ölümünün ardından yapılan test ile birlikte 53 yaşındaki politikacının Covid-19 taşıdığı doğrulandı. Hata ülkede görevi başındayken korona virüse yenik düşen ilk meclis üyesi oldu.

Ulaştırma bakanlığı yapmıştı

1967 yılında Tokyo'da doğan Hata, Japonya Anayasal Demokrat Partisi'nde siyaset yaptı. Japonya'nın merhum Başbakanı Tsutomu Hata'nın oğlu olan politikacı, ilk kez 1999'da Japonya'daki Ulusal Meclisin üst kanadına seçildi. Ölümüne dek Üst Meclisteki görevini sürdüren Hata, geçtiğimiz Eylül ayında ise partisinin Üst Meclis Genel Sekreteri oldu. Hata, 2012'de Japonya Demokratik Partisi tarafından kurulan hükümette Ulaştırma Bakanı olarak görev yapmıştı.

Burak Ersoy
 

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