Japonya'da günlük Covid-19 vaka sayıları 3 gün üst üste rekor kırdı

Günlük korona virüs vakalarında son günlerde yaşanan patlamayla "salgında yeni dalga" korkusu yaşanan Japonya'da Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerden endişeleri arttıran yeni veriler geldi. Ülke genelinde tespit edilen yeni vaka sayısı 3 gün üst üste rekor kırarak bugün 1733 olarak kayıtlara geçerken, toplam vaka sayısı 117 bin 973'e yükseldi. Toplam bilançoya daha önce karantina altına alınan Diamond Princess adlı geminin yolcularından enfekte olan kişiler ile havaalanı karantinalarında tespit edilen enfeksiyonların dahil olduğu belirtildi. Bugün 2 kişinin daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı ise bin 900'e ulaştı.

Rekor üstüne rekor

İlk korona virüs vakasının 16 Ocak'ta tespit edildiği Japonya'da, günlük vaka sayısı geçtiğimiz Perşembe bin 660'a dayanarak en yüksek seviyeye ulaşmış, dün tespit edilen bin 704 yeni vaka ile söz konusu rekor tazelenmişti. Bugün kayda geçen 1733 yeni enfeksiyon ile ülkede üç gün üst üste vaka rekoru kırılmış oldu.

Burak Ersoy

