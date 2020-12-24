Japonya'da günlük Covid-19 vaka sayısı 2 gün üst üste rekor kırdı

Dün açıklanan verilerle, Covid-19 salgınının başlangıcından bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısına ulaşan Japonya'dan bugün de kötü haber geldi. Ülkede doğrulanan yeni enfeksiyonların sayısı bugün yeni bir rekor kırarak 3 bin 693'e ulaştı. Son gelişme ile birlikte Japonya'da korona virüs taşıyan kişi sayısı 211 bin 391'e ulaşmış oldu. Son 24 saatte 30 kişinin daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı sayısı da 3 bin 112'ye ulaştı.

Tokyo'da da zirve yaptı

45 binlik vaka sayısı ile ülkede salgından en fazla etkilenen bölge olan Tokyo'da da günlük vaka sayısında rekor kaydedildi. Dev metropolde son 24 saat içinde 888 yeni vaka tespit edildi. Yaklaşmakta olan yeni yıl tatili nedeniyle vaka patlaması yaşanmasından endişe eden uzmanlar, vatandaşlara evde kalmaları için çağrıda bulundu. Yerel otoriteler de bireysel salgın önleme tedbirlerinin alınması yönündeki uyarılarını tekrarladı.

Japonya'da günlük vaka sayısı en son dün rekor seviyeye ulaşarak 3 bin 271 olmuştu.

Burak Ersoy

