Japonya'da günlük Covid-19 vak'a sayısı rekor kırdı

Son günlerde yeniden artış eğilimi gösteren Covid-19 enfeksiyonlarıyla gündeme gelen Japonya'dan bugün de kötü haber geldi. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, ülke genelinde salgın başından bu yana görülen en yüksek vak'a sayısına ulaşıldı. Bugün tespit edilen rekor sayıdaki bin 643 enfeksiyon, ülkedeki toplam bilançoyu 114 bin 520'ye taşırken, 8 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı da bin 884'e yükseldi.

Rekor aşıldı

İlk korona virüs vak'asının 16 Ocak tarihinde doğrulandığı Japonya'da, günlük enfeksiyon sayısı daha önce 7 Ağustos'ta bin 605'e ulaşarak rekor kırmış, dün ise vak'aların bin 500'ü aşması üzerine uzmanlar üçüncü dalga ihtimaline dikkat çekmişti.

Burak Ersoy

