Japonya'da günlük Covid-19 vak'a sayısına yeni rekor

İlk korona virüs vak'asının 16 Ocak'ta tespit edilmesinden bu yana günlük en yüksek vak'a sayısına dün ulaşan Japonya'da endişe verici bir gelişme daha yaşandı. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre ülkede tespit edilen günlük vak'a sayısı bugün yeni bir rekor kırarak bin 695'e yükseldi. Son verilerle birlikte ülkede şu ana kadar Covid-19'dan enfekte olan kişi sayısı 116 bin 230'a yükselirken, toplam vak'a sayısına karantina gemisi Diamond Princess ve havaalanı karantina merkezlerinde doğrulanan vak'aların da dahil olduğu belirtildi.

Son 24 saatte 12 kişi virüse yenik düştü

Bugün Saitama eyaletinde 5, Osaka eyaletinde 2, Kyoto eyaletinde 1, Hokkaido eyaletinde 1, Chiba eyaletinde 1, Tochigi eyaletinde 1 ve Shizuoka eyaletinde 1 olmak üzere toplam 12 kişinin Covid-19'a yenik düştüğü açıklandı. Son veriler ülkede korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını bin 898'e yükseltti.

Tokyo'da bilanço 35 bine yaklaştı

Tokyo 34 bin 144'lük toplam vak'a sayısı ile salgından en fazla etkilenen bölge olurken, onu 14 bin 870 kişi ile Osaka eyaleti izledi. Kanagawa'da 9 bin 893'e ulaşan vak'a sayısı, Aichi'de ise 7 bin 459'a yükseldi. Saitama'daki enfeksiyon sayısı da 6 bin 634 oldu.

Yeni rekor

Japonya dün bin 660'lık vak'a sayısı ile tüm zamanların rekorunu kırmış, gelişmeler "yeni dalga" endişelerine neden olmuştu. Bugünkü bilanço ile birlikte en yüksek günlük vak'a sayısı rekoru yenilenmiş oldu.