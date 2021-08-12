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Japonya'da günlük Covid-19 vaka sayısında rekor

Japonya'da günlük Covid-19 vaka sayısında rekor
Japonya'da günlük Covid-19 vaka sayısında rekor

Japonya’da korona virüs (Covid-19) vakalarının sayısı salgın başından bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaşarak 18 bin 889 olurken, toplam vaka sayısı ise 1 milyon 90 bin 260'a ulaştı.

Korona virüs (Covid-19) salgınında son haftalarda gözlenen artış nedeniyle yeni dalga endişesi yaşanan Japonya'da günlük vaka sayısı rekor seviyeye ulaştı.

Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, son 24 saatte 18 bin 889 yeni vaka tespit edilmesiyle, salgın başından bu yana ülkede görülen en yüksek günlük vaka sayısı olduğu ifade edildi.

Toplam vaka sayısının ise 1 milyon 90 bin 260'a yükseldiği açıklandı. Son 24 saatte 24 kişinin Covid-19'dan hayatını kaybettiği Japonya'da, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı 15 bin 372'ye yükseldi.

Sağlık sistemi risk altında

Japonya'da son günlerde yayılmada hız kazanan Covid-19 salgınının sağlık sistemini çökme noktasına getirdiği gündeme gelmiş, durumu ağır olan bazı Covid-19 hastalarının hastane doluluk oranları nedeniyle sağlık kuruluşlarına kabul edilmediği kamuoyuna yansımıştı.

Geçtiğimiz hafta Japonya hükümeti, durumu ağır olmayan hastalardan iyileşme sürecini evde geçirmelerinin isteneceğini açıklamıştı.

Burak Ersoy
 

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