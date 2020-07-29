Japonya'da günlük korona virüs vaka sayısı bini aştı

Korona virüs pandemisi nedeniyle ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının 25 Mayıs'ta sona ermesinin ardından vaka sayılarında yeniden artış yaşanan Japonya'da günlük vaka sayısı bugün ilk kez bin sınırını aştı.

Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, bugün 250'si başkent Tokyo ve 221'i Osaka'da olmak üzere ülke genelinde rekor sayıda bin 2 vaka doğrulandı. Son gelişme ile birlikte Japonya'da şimdiye dek korona virüsten enfekte olan kişi sayısı 33 bin 959'a yükselmiş oldu.

Tokyo en riskli bölge

Vaka yoğunluğunun eyaletlere göre dağılımında Tokyo 11 bin 861 enfeksiyon ile en riskli bölge olarak öne çıkarken, onu 3 bin 651 vaka ile Osaka izledi. Kanagawa'da 2 bin 352 olarak kayda geçen toplam pozitif hasta sayısı Saitama'da ise 2 bin 145'e yükseldi. Diğer vakalar ise ülkenin farklı eyaletlerinden bildirildi.

Ölü sayısı bin 16'ya çıktı

Ayrıca bugün Kanagawa eyaletinden bir kişinin Covid-19'a nedeniyle hayatını kaybettiğini açıklayan sağlık otoriteleri, ülkedeki virüs kaynaklı ölüm vakalarının sayısının bin 16'ya yükseldiğini doğruladı.

Burak Ersoy

