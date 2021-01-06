Japonya'da günlük vak'a sayısı rekor tazeledi

Covid-19 salgınında yeni dalganın etkisini sürdürdüğü Japonya'da günlük vaka sayıları 2 gün üst üste rekor kırdı. Dün rekor seviyede 4 bin 913 vakanın tespit edildiği ülkede, son 24 saatte 5 binden fazla vaka kaydedildi. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre son 24 saatte 5 bin 307 kişiye korona virüs teşhisi konulduğu bildirildi. Son gelişme ile birlikte ülkede şu ana kadar Covid-19'a yakalanan kişi sayısı 259 bin 457'ye yükseldi. Son 24 saatte 38 hastanın daha hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı da 3 bin 807'ye ulaştı.

Dev metropolde vakalar zirve yaptı

Japonya'nın başkenti Tokyo da salgın başından bu yana görülen en yüksek günlük vaka sayısını bugün açıkladı. Dev metropolde doğrulanan bin 591 enfeksiyon kentin vaka toplamını 66 bin 343'e taşırken, Tokyo salgından en fazla etkilenen bölge olma özelliğini korudu. Onu 31 bin 452 enfeksiyon ile Osaka izlerken, toplam hasta sayısı Kanagawa'da 24 bin 101'e, Aichi'de ise 17 bin 897'e ulaştı. Saitama ise 15 bin 915 vaka ile listede yer aldı.

OHAL bekleniyor

Japonya'da hükümet artan vaka sayılarını göz önüne alarak Tokyo ve çevresindeki 3 eyalette OHAL ilan etmeyi planladığını açıklamış, uygulamanın Tokyo ile birlikte Saitama, Chiba ve Kanagawa'yı kapsayacağı belirtilmişti. OHAL ile ilgili son kararın yarın kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

Burak Ersoy

