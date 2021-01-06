İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Japonya'da günlük vak'a sayısı rekor tazeledi

Japonya'da günlük vak'a sayısı rekor tazeledi
Japonya'da günlük vak'a sayısı rekor tazeledi

Japonya’da günlük Covid-19 vakalarının sayısı iki gün üst üste gün rekor kırdı. Ülkede son 24 saatte tespit edilen 5 bin 307 yeni vak'a ile günlük vaka sayısı ilk kez 5 bini aştı.

Covid-19 salgınında yeni dalganın etkisini sürdürdüğü Japonya'da günlük vaka sayıları 2 gün üst üste rekor kırdı. Dün rekor seviyede 4 bin 913 vakanın tespit edildiği ülkede, son 24 saatte 5 binden fazla vaka kaydedildi. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre son 24 saatte 5 bin 307 kişiye korona virüs teşhisi konulduğu bildirildi. Son gelişme ile birlikte ülkede şu ana kadar Covid-19'a yakalanan kişi sayısı 259 bin 457'ye yükseldi. Son 24 saatte 38 hastanın daha hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı da 3 bin 807'ye ulaştı.

Dev metropolde vakalar zirve yaptı

Japonya'nın başkenti Tokyo da salgın başından bu yana görülen en yüksek günlük vaka sayısını bugün açıkladı. Dev metropolde doğrulanan bin 591 enfeksiyon kentin vaka toplamını 66 bin 343'e taşırken, Tokyo salgından en fazla etkilenen bölge olma özelliğini korudu. Onu 31 bin 452 enfeksiyon ile Osaka izlerken, toplam hasta sayısı Kanagawa'da 24 bin 101'e, Aichi'de ise 17 bin 897'e ulaştı. Saitama ise 15 bin 915 vaka ile listede yer aldı.

OHAL bekleniyor

Japonya'da hükümet artan vaka sayılarını göz önüne alarak Tokyo ve çevresindeki 3 eyalette OHAL ilan etmeyi planladığını açıklamış, uygulamanın Tokyo ile birlikte Saitama, Chiba ve Kanagawa'yı kapsayacağı belirtilmişti. OHAL ile ilgili son kararın yarın kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

Burak Ersoy
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.