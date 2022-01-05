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Japonya'da, hayvanat bahçesindeki kaplan çalışanlara saldırdı: 1'i ağır 3 yaralı

Japonya'da, hayvanat bahçesindeki kaplan çalışanlara saldırdı: 1'i ağır 3 yaralı
Japonya'da, hayvanat bahçesindeki kaplan çalışanlara saldırdı: 1'i ağır 3 yaralı

Japonya’daki bir hayvanat bahçesinde bulunan kaplanın çalışanlara saldırması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı ve tesis geçici olarak faaliyetlerine ara verdi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun kuzeyindeki Tochigi eyaletinde bulunan bir hayvanat bahçesinde facianın eşiğinden dönüldü. Nasu Safari Park adlı tesiste bulunan bir kaplanın açılış saatinden önce, 08.30 civarında 3 çalışana saldırdığı bildirildi. Ağır yaralanan 1 kişinin helikopterle hastaneye kaldırıldığı belirtilirken, diğer 2 kişi ise ambulansla en yakın sağlık kuruluşuna sevk edildi.

Geçici olarak kapatıldı

Olayın meydana geldiği tesisin resmi sitesinden yapılan açıklamada, kaza doğrulanırken olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldığı da ifade edildi. Çalışanların tedavisinin devam ettiği de açıklamada yer alırken, tesisin faaliyetlerine geçici olarak ara verdiği duyuruldu.
 

Burak Ersoy
 

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