Japonya'da hükümet AstraZeneca ve Moderna aşılarının kullanımını onayladı

Japonya'da korona virüs salgını ile mücadelede aşılama seferberliği geçtiğimiz 17 Şubat'ta Pfizer-BioNTech aşıları kullanılarak sağlık çalışanları ile başlamıştı. Hükümet, dün sağlık bakanlığı uzman kurulunun olumlu görüş bildirmesinin ardından bugün AstraZeneca ve Moderna tarafından geliştirilen Covid-19 aşılarının kullanımını resmen onayladı. Kararın ardından ülkede sağlık bakanlığından vize alan aşı sayısı 3'e yükseldi.

Kitlesel aşılamada kullanılacak

Moderna aşısının, Tokyo ve Osaka'da kurulan merkezlerde Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) tarafından yürütülecek kitlesel aşılama programının yanı sıra bazı eyaletlerde kurulacak benzer aşılama merkezlerinde uygulanacağı öğrenilirken, AstraZeneca aşısının ise denizaşırı ülkelerden rapor edilen nadir yat etki vakaları nedeniyle bir süre kullanılmayacağı öğrenildi.

Eleştirilere neden oldu

Japonya'da 126 milyonluk nüfusun yalnızca yaklaşık yüzde 4'ünün en az bir doz aşıya ulaşabilmiş olması ülkede aşılamanın diğer gelişmiş ülkelere göre yavaş ilerlediği şeklinde eleştirilere neden olmuştu. Japonya Başbakanı Yoshihide Suga ise günde 1 milyon kişiyi aşılamayı hedeflediklerini belirterek yaşlı nüfusun aşılanmasını Temmuz ayı sonuna kadar bitirme sözü vermişti. Bu kapsamda ülkenin dişçilere ve eczacılara aşı uygulama yetkisi verebileceği gündeme gelmişti.

Kuruldan onay çıkmıştı

Japonya Sağlık Bakanlığı'na bağlı uzman kurulu dün gerçekleştirdiği toplantıda Şubat ayında kullanım izni başvurusu yapan AstraZeneca ve Mart'ta aynı süreci başlatan Moderna'nın Covid-19 aşılarının ülkede kullanılabileceği yönünde görüş bildirmiş, gelişmenin ardından gözler sağlık bakanlığının bugün alacağı resmi karara çevrilmişti. Japonya hükümetinin şimdiye dek Moderna'dan 50 milyon doz, AstraZeneca'dan 120 milyon doz ve Pfizer'den 194 milyon dozluk Covid-19 aşısının tedariği için ilaç üreticileri ile anlaşmaya vardığı kamuoyuna yansımıştı.

Japonya'da Covid-19 vakalarının toplam sayısı dün itibariyle 705 bin 933'a ulaşmış, ölü sayısı da 12 bin 78 olmuştu.

Burak Ersoy