Japonya'da hükümetten Covid-19 aşılama programını hızlandıracak çözüm

Korona salgını karşısında aşılama programına geçtiğimiz Şubat'ta sağlık çalışanları ile başlayan ve programa Nisan ortası itibariyle 36 milyonluk yaşlı nüfus ile devam eden Japonya'da şu ana dek yalnızca nüfusun yaklaşık yüzde 3'ünün aşılanabilmiş olması nedeniyle hükümet, seferberliği hızlandırmak için alternatif çözüm yolları aramaya başladı. Japonya'nın aşılama seferberliğinden sorumlu Bakanı Taro Kono, hükümetin ülkenin yavaş ilerleyen aşı programını hızlandırmak için eczacıların Covid-19 aşılarını uygulamasına izin vermeyi düşündüğünü söyledi. Daha önce de aşı uygulaması gündeme gelen diş hekimlerinin doktor ve hemşire yetersizliğinin yavaş ilerleyen aşılama sistemine gereken hızı kazandırmayacağı gerekçesiyle böyle bir seçeneğin gündeme gelebileceğini kaydeden Kono, kendi kitlesel aşılama programlarını uygulamaya hazırlanan yerel yönetimleri de destekleyeceklerini ifade etti.

Ağır hasta sayısı rekor kırdı

Covid-19 salgını nedeniyle ülkenin 9 eyaletinde olağanüstü hal (OHAL) kararı uygulanan Japonya'da sağlık bakanlığından bugün yapılan açıklamada ise durumu ağır olan hastaların sayısının salgın başından bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştığı bildirildi. Yoğun bakım ünitelerinde ya da solunum cihazına bağlı olarak tedavi gören kişileri de içeren söz konusu hastaların sayısının bin 235'e yükseldiği açıklandı.

Öte yandan ülke genelinde doğrulanan 5 bin 205 yeni enfeksiyon, toplam vaka sayısını 694 bin 375'e taşırken, son 24 saatte 204 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı da 11 bin 863'e yükseldi.

OHAL sürüyor

Japonya'da hükümet 25 Nisan'da ülkenin salgın başından bu yana hayata geçirilen 3. OHAL'ini Tokyo, Osaka, Kyoto ve Hyogo'da yürürlüğe koymuş, 11 Mayıs'ta sona ermesi öngörülen kararın süresi 31 Mayıs'a dek uzatılarak kapsamına Aichi ve Fukuoka'da eklenmişti. Son olarak ise Hokkaido, Okayama ve Hiroshima'nın da uygulamaya dahil edilmesine karar verilmişti. Covid-19 salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na günler kala kapsamı genişletilen uygulama, dev organizasyonun geleceğine dair tartışmaları yeniden alevlendirmişti.

Burak Ersoy

