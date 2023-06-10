Japonya'da iki yolcu uçağı birbirine temas etti, pist kapatıldı

Japonya Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Tokyo'daki Haneda Havalimanında Tayvan ulusal hava yolu şirketi Thai Airways'e ait yolcu uçağı ile Tayvan merkezli özel hava yolu şirketi Eva Airways uçağının taksi yolu üzerinde birbirine temas ettiği duyuruldu. Thai Airways uçağının kanadının bir kısmının kırıldığı, parçaların pistin yakınına düştüğü belirtildi.

Kaza anına ait görüntülerde, taksi yolunda ilerleyen ve 264 kişi taşıyan Thai Airways uçağının, 207 yolcu ve mürettebatın bulunduğu Eva Airways uçağının yanından geçtiği ve bir süre sonra durduğu kameraya yansıyor.

Kaza yerine yakın pist kapatıldı

Yerel saatle 11.00 sıralarında yaşanan kazada yaralanan olmadığı belirtirken, yakındaki bir pistin kapatıldığı aktarıldı. Havalimanındaki iç ve dış hat uçuşlarından bazıları ertelendi, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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