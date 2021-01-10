Japonya'da kar yağışı nedeniyle yüzlerce araç yolda kaldı, 1 kişi öldü

Japonya'da etkisini sürdüren soğuk hava dalgası ve şiddetli kar yağışı Fukui ve Toyama eyaletleri başta olmak üzere Japon Denizi'nin kıyı kesimlerinde hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 700 aracın dün gece kar nedeniyle Horikuri Otoyolu'nda mahsur kaldığı bildirildi. Yerel otoriteler kurtarma çalışmalarına destek için Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personelinin bölgeye sevk edilmesini talep etti.

1 kişi hayatını kaybetti

Şiddetli rüzgar ve devam eden kar küreme çalışmaları sırasında Niigata eyaletinde en az 76, Toyama eyaletinde en az 34, Fukui eyaletinde ise en az 43 kişi yaralandı. Ayrıca Fukui'de 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Şiddetli kar sürecek

Olumsuz hava koşullarının Japon Denizi kıyılarında etkisini sürdüreceği konusunda uyaran meteoroloji uzmanları, Hokuriku bölgesi ve Niigata eyaletinde Salı gününe dek yoğun kar yağışı beklendiğini açıkladı. Bölge halkını buzlanma ve trafik kazası riski konusunda uyaran yerel otoriteler, olası elektrik kesintilerine karşı hazırlıklı olma çağrısında bulundu.

Son gelişmeler Japonya'da Aralık ayı itibariyle farklı eyaletlerde etki gösteren soğuk hava dalgası ve kar yağışı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını en az 30'a yükseltti.

Burak Ersoy

