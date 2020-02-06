İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Japonya'da karantina altındaki gemiden kötü haber

Japonya'da karantina altındaki gemiden kötü haber
Japonya'da karantina altındaki gemiden kötü haber

Japonya’da korona virüsü riski nedeniyle karantina altında tutulan gemideki 10 yolcuda daha virüs tespit edildiği açıklandı. Gemideki hasta sayısı 20'ye, Japonya'daki toplam vaka sayısı da 45'e yükseldi.

Japonya'nın Yokohama Limanı'nda karantina altına alındıktan sonra ilk olarak 10 yolcusunda korona virüsüne rastlandığı açıklanan gemiden kötü haber geldi. İlk 10 kişilik grubun dışında ateş ve öksürük belirtisi gösteren 120 kişi ile Hong Kong'da gemiden inen yolcu ile temas kurdukları değerlendirilen 153 kişiden virüs testleri için örnekler alan sağlık otoriteleri, bugün 10 yolcunun daha enfekte olduğunun anlaşıldığını açıkladı. Böylece 3 bin 700 yolcu ve mürettebatı ile en az 2 hafta karantina altında kalacağı açıklanan gemideki korona virüsü vakası sayısı 20'ye yükseldi.

Toplam vaka sayısı artıyor

Japonya Sağlık Bakanlığı, ayrıca öldürücü virüsün son olarak ülkenin tarihi ve turistik kenti Kyoto'da yaşayan bir erkekte görüldüğünü açıkladı. 20'li yaşlarında olduğu öğrenilen hastanın yakın zamanda Çin'de bulunmadığı, ancak işi nedeniyle turistlerle temas halinde olduğu öğrenildi. Söz konusu şahsın nasıl enfekte olduğu kesin olarak bilinmezken, karantina altındaki gemideki son vakalarla birlikte, Japonya'daki vaka sayısı da 45'e yükselmiş oldu.

Dün 10 kişide rastlanmıştı

Dün de Japonya'nın Yokohama Limanı'nda karantina altına alınan gemideki yolculara uygulanan virüs testlerinin sonuçları açıklanmış, 10 kişinin korona virüsü taşıdığı duyurulmuştu. Bunun üzerine, 3 bin 700 yolcu ve mürettebatlı gemide karantinanın sürdürülmesine karar verilmişti. Hong Konglu bir kişinin gemiyi terk etmesinin ardından korona virüsü taşıdığının tespit edilmesi nedeniyle tedbir amaçlı gözetim altına alınan gemideki karantinanın, virüsün kuluçka süresi göz önüne alınarak en az 14 gün süreyle uygulanmaya devam edeceği açıklanmıştı.

Burak Ersoy

 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.