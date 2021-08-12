Japonya'da karaya oturan yük gemisi ikiye bölündü

Japonya'nın Aomori eyaletinde bulunan Hachinohe Limanı'nda karaya oturan bir yük gemisinin ortadan ikiye bölündüğü bildirildi. Dün liman açıklarında karaya oturan Panama bandralı Crimson Polaris adlı geminin saplandığı deniz tabanından kurtulmayı başarsa da kaza ardından gövdesinde oluşan çatlak nedeniyle parçalandığı ve arka kısmının gövdeden ayrılarak sürüklendiği kaydedildi. 39 bin 910 tonluk geminin bir Japon şirketi tarafından işletildiği öğrenilirken, 21 Çinli ve Filipinli mürettebatın Japon Sahil Güvenlik güçleri tarafından kurtarıldığı açıklandı.

Sahil güvenlik güçleri geminin yakıt sızdırdığını ve sızıntının gemi çevresinde 5 kilometre çapındaki alana yayıldığını doğrularken, kopan kısmının diğer gemilere çarpmasın önlemek için güvenlik önlemleri alındığı bildirildi.

Burak Ersoy