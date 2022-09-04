Japonya'da kılavuz tekne dalgakırana çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Japonya'nın Kobe şehrindeki Meriken Parkı açıklarında bulunan bir kılavuz tekne, henüz bilinmeyen bir nedenle dalgakırana çarptı. Yerel saatle 03:00 sıralarında gerçekleşen kazada 5 mürettebattan 2'sinin çarpmanın etkisiyle hayatını kaybettiği, 3'ünün ise yaralandığı açıklandı.

Burun kısmından ağır hasar gören tekne limana çekildi. Çarpışma sırasında hiçbir personelin denize düşmediği açıklanırken, tüm mürettebatın kazanın şiddeti nedeniyle tekne içinde yaralandığı ve hastaneye sevk edildikleri kaydedildi.

Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri, kazanın nedenini belirlemek üzere ayrıntılı inceleme başlattı.

Burak Ersoy