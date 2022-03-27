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Japonya'da kiraz çiçeği mevsimi başladı

Japonya'da kiraz çiçeği mevsimi başladı
Japonya'da kiraz çiçeği mevsimi başladı

Japonya’da baharın gelişini müjdeleyen sakura (kiraz çiçeği) ağaçları, havaların ısınmasıyla birlikte çiçek açtı.

Japonya'da baharın gelişini müjdeleyen sakura (kiraz çiçeği) mevsiminin gelmesiyle ülkenin dört bir tarafındaki park ve caddelerde adeta görsel şölen yaşandı. Ülke kültüründe önemli yere sahip olan sakura ağaçları, havaların ısınmasıyla birlikte çiçek açarak kartpostala benzeyen görüntülerin oluşmasına neden oldu.

Baharın gelişini simgeleyen ve yalnızca 1 hafta sürmesi nedeniyle her yıl ülkede büyük heyecan uyandıran sakura mevsimi, son 2 yıldır olduğu gibi bu yıl da Covid-19 salgını nedeniyle festival gibi etkinliklere sahne olmadı.

Burak Ersoy
 

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