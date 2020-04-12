Japonya'da korona bilançosu ağırlaşıyor

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi olarak nitelenen korona virüsü salgını Japonya'da bugün 3 kişinin daha hayatına mal oldu. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, Hokkaido, Kanagawa ve Chiba eyaletlerinden bildirilen yeni ölüm vakaları, ülkedeki toplam can kaybı sayısını 147'ye çıkardı. Daha önce karantinaya alınan Diamond Princess adlı geminin yolcularından hayatını kaybeden 12 kişi dışında, Japonya'nın farklı eyaletlerinden bildirilen ölüm vakalarının sayısı 135'e yükseldi.

8 bin sınırını aştı

Bugün 166'sı başkent Tokyo'da olmak üzere ülke genelinde kayda geçen 369 yeni vaka, Japonya genelindeki doğrulanmış vaka sayısını 8 bin 4'e taşıdı. Karantina gemisi Diamond Princess'in yolcu ve mürettebatından enfekte olan 712 kişi dışında, Japonya genelindeki eyaletlerden 7 bin 292 kişi korona virüsüne yakalandı.

Bin 353 kişi iyileşti

Japonya genelinde 125 korona virüsü hastasının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, şimdiye dek hastalığı yenen bin 353 kişinin ise müşahede altında tutuldukları sağlık kurumlarından taburcu edildiği belirtildi.

Burak Ersoy