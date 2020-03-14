Japonya'da korona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 28'e yükseldi

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) pandemi (küresel salgın) ilan ettiği korona virüsü salgınının Japonya'daki bilançosu ağırlaşıyor. Sağlık Bakanlığı ve yerel hükumetlerin verilerine göre, ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e yükseldi. Ölüm vak'alarının 7'sini daha önce karantina altına alınan gemideki yolcuların oluşturduğu belirtilirken, ülke genelindeki eyaletlerden ise 21 kişi yaşamını yitirdi.

Vak'a sayısı artıyor

Ülkede korona virüsü vak'alarında da artış yaşandı. Daha önce karantinaya alınan Diamond Princess adlı gemiden bildirilen 697 vak'a haricinde, Japonya'nın farklı eyaletlerinde tespit edilen vak'aların sayısı da 712'ye çıktı. Japonya hükumetinin Wuhan'dan tahliye ettiği 14 kişi ile birlikte toplam vak'a sayısı bin 423 oldu.

525 kişi iyileşti

Dün itibariyle toplam 525 hastanın iyileşme göstererek sağlık kuruluşlarından taburcu edildiği açıklanırken, 46 hastanın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu ifade edildi.

Burak Ersoy

