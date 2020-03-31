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Japonya'da korona virüsü vaka sayısı 2 bin 719'a ulaştı

Japonya'da korona virüsü vaka sayısı 2 bin 719'a ulaştı
Japonya'da korona virüsü vaka sayısı 2 bin 719'a ulaştı

Japonya’da karantina gemisinde korona virüsünden enfekte olan 712 kişi dışında, ülke genelinde görülen vaka sayısı 2 bin 7'ye ulaştı. Toplam vaka sayısı ise 2 bin 719'a yükseldi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan öldürücü korona virüsü Japonya'da etkisini artırmaya devam ediyor. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, daha önce karantina altına alınan Diamond Princess adlı geminin yolcu ve mürettebatından enfekte olan 712 kişi dışında, ülkenin farklı eyaletlerinden bildirilen vaka sayısı 2 bin 7'ye ulaştı. Bu gelişme Japonya genelindeki toplam vaka sayısını 2 bin 719'a taşıdı.

70 kişi hayatını kaybetti

Japonya'da daha önce 11'i karantina gemisi Diamond Princess'in yolcuları arasından olmak üzere 70 kişi korona virüsü nedeniyle yaşamını yitirmişti. 70 hastanın sağlık durumunun hala ciddiyetini koruduğu ülkede, bin 27 kişi ise virüsü yenerek tedavi gördükleri sağlık kurumlarından taburcu edilmişti.

Burak Ersoy

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