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Japonya'da korona virüsü vakalarının sayısı 5 bine ulaştı

Japonya'da korona virüsü vakalarının sayısı 5 bine ulaştı
Japonya'da korona virüsü vakalarının sayısı 5 bine ulaştı

Japonya’da korona virüsü vakalarının sayısı 5 bine ulaştı. OHAL ilan eden Japonya Başbakanı Shinzo Abe, virüsün hızlı yayılışının insan hayatını ve ülke ekonomisini tehdit etmesi nedeniyle böyle bir karar alındığını söyledi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya genelinde hızla yayılan korona virüsü nedeniyle bugün OHAL ilan edilen Japonya'da, toplam vaka sayısı 5 bini aştı. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, bugün 80'i başkent Tokyo'da olmak üzere ülke genelinde 190 yeni vaka tespit edildi. Son gelişmeler ülkedeki toplam vaka sayısını 5 bin 1'e taşıdı. Daha önce karantinaya alınan Diamond Princess adlı geminin yolcu ve mürettebatından enfekte olan 712 kişi dışında ülkenin farklı eyaletlerinden 4 bin 289 kişiye korona virüsünün bulaştığı bildirildi.

OHAL ilan edildi

Şimdiye dek 108 kişinin korona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, hükümet artan vaka sayısı karşısında OHAL ilan etti. Japonya Başbakanı Shinzo Abe, yaptığı açıklamada enfeksiyon vakalarının ülke genelindeki hızlı yayılışının insan hayatını ve ülke ekonomisini tehdit eder hale gelmesi nedeniyle OHAL kararı verildiğini açıkladı.

Burak Ersoy

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