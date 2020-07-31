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Japonya'da Kurban Bayramı coşkusu

Japonya'da Kurban Bayramı coşkusu
Japonya'da Kurban Bayramı coşkusu

Japonya'daki Müslümanlar Kurban Bayramı namazı için Tokyo Camii'ne akın etti.

Japonya'da Müslümanlar Kurban Bayramı'nda Tokyo Camii'nde bir araya geldi. Bayram namazını kılmak için erken saatlerde Shibuya bölgesindeki camiye akın eden cemaat, Covid-19 tedbirleri altında içeriye alındı. Görevlilerin ateş ölçümü yaparak cemaate el dezenfektanı sunduğu namaz öncesinde sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmesi uyarısında bulunuldu. Uyarılara dikkat ederek cami içinde ve avlusunda saf tutan yüzlerce Müslüman'ın yoğun katılımı nedeniyle iki kez bayram namazı kılındı. Cami önünde ise uzun kuyruklar oluştu.
Ülkedeki Covid-19 vakalarında artış yaşanması üzerine Şubat ayı sonunda faaliyetlerine geçici olarak ara veren Tokyo Camii, Haziran itibarıyla Japonya'daki Müslümanlara yeniden kapılarını açmıştı.

Burak Ersoy
 

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