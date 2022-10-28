Japonya'da kuş gribi alarmı: 170 bin kanatlı hayvan itlaf edilecek

Covid-19 salgını sonrasında hayatın henüz tamamen normale döndüğü Japonya'da bu kez kuş gribi alarmı verildi. Okayama eyaletinin Kurashiki şehrinde bulunan bir tavuk çiftliğinde sezonun ilk kuş gribi salgınının başladığı açıklandı. Tesisteki çok sayıda kanatlı hayvanın ölü bulunmasının ardından yapılan testlerde tespit edilen virüsün, kuş gribinin oldukça bulaşıcı olan H5 mutasyonu olduğu bildirildi. Eyalet yönetimi 170 bin kanatlı hayvanın tedbir amacıyla itlaf edileceğini duyururken, salgının patlak verdiği çiftliğin 10 km yarıçapındaki bölgeye giriş çıkışlar sınırlandırıldı.

Burak Ersoy

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