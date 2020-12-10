İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Japonya'da kuş gribi salgını 2 eyalete daha sıçradı

Japonya'da kuş gribi salgını 2 eyalete daha sıçradı
Japonya'da kuş gribi salgını 2 eyalete daha sıçradı

Japonya’daki kuş gribi salgınının ülkenin Oita ve Wakayama eyaletlerindeki 2 tavuk çiftliğine daha sıçradığı açıklandı. Toplam 123 bin tavuğun itlafına başlandığı bildirildi.

Toplu kuş gribi vakalarının 2018 yılı sonrası ilk kez geçen ay görüldüğü Japonya'da, salgının yayılışı durdurulamıyor. Japonya Tarım Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün 2 yeni eyalette daha toplu kuş gribi vakalarının doğrulandığı belirtildi. Oita eyaletindeki Saiki şehri ve Wakayama eyaletletindeki Kinokawa şehrinde bulunan tesislere sıçrayan salgın nedeniyle toplam 123 bin tavuğun itlafına başlandığı açıklandı.

Salgının vurduğu eyaletlerin sayısı artıyor

Ocak 2018 sonrası ilk kez 5 Kasım'da Kagawa Eyaleti'ndeki bir tavuk çiftliğinde tespit edilen toplu kuş gribi vakaları kısa sürede başka bölgelere sıçramış, Japonya'da şimdiye dek Hyogo, Fukuoka, Miyazaki, Nara ve Hiroshima eyaletlerindeki farklı tavuk çiftliklerinden salgın haberleri gelmişti. Oita ve Wakayama'daki vakaların ardından ülkede kuş gribi salgınından etkilenen eyaletlerin sayısı 8'e yükselmiş oldu.

Burak Ersoy
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.