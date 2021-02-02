Japonya'da kuş gribi salgını endişesi sürüyor

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Japonya'nın Kagawa eyaletindeki bir tavuk çiftliğinde ortaya çıkan ve ülkenin farklı bölgelerine yayılan kuş gribi salgını bu kez İbaraki'de bir tavuk çiftliğini vurdu. Shirosato kasabasındaki tesiste ölü kümes hayvanlarına rastlanmasıyla ortaya çıkan salgın nedeniyle yaklaşık 840 bin tavuğun itlaf edileceği bildirildi. Yerel otoriteler söz konusu tesis ve çevresinde tedbir amaçlı tavuk ve yumurta sevkiyatı kısıtlaması getirirken, son gelişme ile birlikte ülkede kuş gribi doğrulanan eyaletlerin sayısı 17'ye yükseldi.

Rekor sayıda tavuk telef oldu

2018 yılından bu yana Japonya'da ilk kez geçtiğimiz Kasım ayı başında Kagawa'da ortaya çıkan toplu kuş gribi vakaları kısa süre içinde farklı eyaletlere sıçramış yüksek vaka sayıları nedeniyle bazı bölgelerde itlaf çalışmalarına Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) de destek vermişti.

Salgın nedeniyle itlaf edilen kümes hayvanlarının sayısının bu yıl rekor kırarak 6 milyona ulaştığı açıklanmış, önceki rekorun ise virüsün daha az bulaşıcı bir türü nedeniyle toplam 5.78 milyon tavuğun itlaf edildiği 2005-2006 sezonuna ait olduğu kaydedilmişti.

Burak Ersoy

